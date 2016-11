BBC Entertainment 15:10 bis 16:05 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Folge: 30 Rache ist süß... GB 2009 Merken The team sets out to con upper-class twit Alfie Baron, but all is not as it seems. Alfie is the plant of a gang of aggrieved former marks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Adam James (Carlton Wood) Originaltitel: Hustle Regie: Tony Jordan Altersempfehlung: ab 16