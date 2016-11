BBC Entertainment 23:45 bis 01:25 Sonstiges Spies of Warsaw USA, GB, PL 2013 Merken Betrayal on all sides has left Mercier in the hands of the enemy, and his only hope is the codename of an unhappy German intelligence officer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Tennant (Jean-François Mercier) Janet Montgomery (Anna Skarbek) Marcin Dorocinski (Antoni Pakulski) Miroslaw Zbrojewicz (Marek) Jessica Akpang (Singer) Linda Bassett (Malka Rosen) Allan Corduner (Viktor Rosen) Originaltitel: Spies of Warsaw Regie: Coky Giedroy?