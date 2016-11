BBC Entertainment 14:40 bis 15:30 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Albert kann's nicht lassen GB 2009 Merken After a close brush with the law in Australia, Mickey returns to a changed London to sting a new breed of avaricious marks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Bill Bailey (Cyclops) Originaltitel: Hustle Regie: James Strong, Bharat Nalluri Drehbuch: Tony Jordan, Bharat Nalluri Kamera: Fabian Wagner Musik: Beatguru Altersempfehlung: ab 16

