nano-spezial: Burn-out Burn-out / Burn-out - der Fall Bredack / Erklärstück Depression / Depression: Therapien / Co-Depression Burn-out - der Fall Bredack: Die Arbeit war der Lebensinhalt des Automobilmanagers Jan Bredack. Dann kam das Burn-out; und er stellte alles in Frage, trennte sich von Job und Familie und gründete die erste vegane Supermarktkette Deutschlands. Heute arbeitet er wieder 15 Stunden am Tag. Trotzdem sagt er, dass er von einem Burn-out weit entfernt sei. Wo liegt der Unterschied? Wer ist eigentlich gefährdet und wer nicht? Wie kann man sich davor schützen? Diese Fragen stellt "nano" Professor G. Günter Voss, der sich mit dem Thema wissenschaftlich beschäftigt. Erklärstück Depression: In ganz Europa leiden rund dreissig Millionen Menschen an einer Depression. Sie ist die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Wie genau eine Depression überhaupt entsteht, ist immer noch ein grosses Rätsel. Sicher ist: Es ist eine sehr komplexe Erkrankung, an der mehrere Faktoren beteiligt sein müssen. Depression: Therapien: Schon seit ihrer Schulzeit leidet die 42-jährige Carla unter Depressionen. An Therapien hat sie beinahe alles hinter sich. Auch wenn sie immer wieder einmal kurzfristige gesunde Phasen erlebt hat - die Depressionen kamen immer wieder. Eine Heilung scheint nicht möglich zu sein, und ohne Medikamente kommt sie nicht zurecht. "nano" stellt verschiedene Therapiemöglichkeiten vor und erklärt, dass Depressionen behandelbar sind - wenn auch nicht unbedingt heilbar. Co-Depression: Wenn der Partner depressiv wird, ist es für den anderen oft sehr schwer. Neben dem Haushalt und der Kinderbetreuung, kommen auch die Sorgen hinzu, die man sich um den niedergeschlagenen und leidenden Partner macht. Hilfe finden Angehörige unter anderem bei einem sozialpsychiatrischen Dienst, welcher Angehörige berät und über die Gefahr co-depressiv zu werden, aufklärt.