Nick 13:05 bis 13:30 Kinderserie Henry Danger Jasper Danger USA 2014 Um einem Mädchen aus seiner Klasse zu imponieren, behauptet Jasper, er sei Kid Danger. Als die beiden am Halloween-Abend zusammen losziehen, gerät Jasper, der natürlich ein Kid Danger-Kostüm trägt, in eine brenzlige Situation. Schauspieler: Ella Anderson (Piper Hart) Cooper Barnes (Captain Man) Duncan Bravo (Mr. Gooch) Jeffrey Nicholas Brown (Jake Hart) Sedona Cohen (Monica) Riele Downs (Charlotte) Kaleo Elam (Arnie) Originaltitel: Henry Danger Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dana Olsen, Dan Schneider Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 6