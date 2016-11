ATV 2 18:25 bis 19:15 Serien Las Vegas Geboren in Las Vegas USA 2003 2016-11-22 14:05 Stereo Merken Las Vegas, die Stadt in der alles möglich ist: Besucher aus der ganzen Welt kommen in die Glitzermetropole, um das große Geld zu machen und wilde Partys zu feiern. In einem der modernsten Casinos der Stadt, dem Montecito, sorgen eine Vielzahl an Mitarbeitern für das Wohl der Gäste und einen reibungslosen Ablauf. Denn wo es um viel Geld geht, wird oft mit falschen Karten gespielt. Als Chef der Sicherheitsabteilung legt der ehemalige CIA-Agent "Big Ed" Deline Trickbetrügern, Dieben und anderen Kriminellen das Handwerk. Dabei steht ihm der in Las Vegas aufgewachsene Ex-Marine Danny McCoy zur Seite. Für ihn ist Ed nicht nur Chef, sondern auch väterlicher Mentor. Als Ed seine Tochter Delinda mit Danny im Bett erwischt, wird die Freundschaft der beiden jedoch auf eine harte Probe gestellt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) Cheryl Ladd (Jillian Deline) Marsha Thomason (Nessa "Ice Queen" Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Gary Scott Thompson Kamera: Bill Roe Musik: John Nordstrom Altersempfehlung: ab 12