ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Das verlorene Paradies USA 2003 Stereo Nachdem Colonel Mayborne (Tom McBeath) aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, schlägt er dem SG-1-Team einen Handel vor. Für seine Freiheit will er Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) und seinen Leuten verraten auf welchem Planeten sich spezielle High-Tech-Waffen befinden. Stockend stimmen Jack und Sam Carter (Amanda Tapping) zu und folgen Mayborne durch das Stargate. Doch dieser führt sie hinters Licht und nur in letzter Sekunde kann Jack ihm folgen, während Sam auf der Erde zurückbleibt. Die beiden Männer befinden sich nun auf einem Planeten, der Mayborne als paradiesisch beschrieben wurde? Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George S. Hammond) Corin Nemec (Jonas Quinn) Tom McBeath (Harry Maybourne) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Bill Gereghty Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner, Robert C. Cooper Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12