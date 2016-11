SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges Essay Der Kopf im Kasten. Eine kleine Kulturgeschichte der Souffleure Merken Im griechischen Theater hieß er Hypoboleus, im alten Rom Monitor, in England kennt man ihn als Prompter, in Italien firmiert er unter dem schönen Namen Maestro suggeritore. Der Souffleur ist eine wichtige Figur im europäischen Theater, aber sein Wirken wurde selten gewürdigt. Dabei ist er - heute ist es meist eine Sie - der heimliche Herrscher der Bühne: Hüter des Textes, verlängerter Arm des Regisseurs, Strippenzieher hinter den Kulissen. Es genügt schon lange nicht mehr, den Text stumm mitzusprechen und nebenbei Socken zu stricken. Die Wiener Staatsoper verlangt von ihren Souffleuren ein abgeschlossenes Hochschulstudium und die Beherrschung mehrerer Fremdsprachen. In Google-Kalender eintragen