SWR 2 13:05 bis 14:28 Sonstiges Mittagskonzert Merken <bk>Carl Maria von Weber: Aufforderung zum Tanz (City of Birmingham Symphony Orchestra, Leitung: Lawrence Foster) <ek><bk>Franz Schubert: Streichquintett C-Dur D 956 (Pavel-Haas-Quartett; Danjulo Ishizaka, Violoncello) <ek><bk>Claude Debussy: "En bateau", bearbeitet (Patrick Gallois, Flöte; Orchestre du Festival de Musique de Chambre de Paris, Leitung: Bernard Thomas) <ek><bk>Gustav Mahler: "Urlicht" (Elisabeth Kulman, Mezzosopran; Amarcord Wien) <ek><bk>Franz Liszt: Fantasie über Beethovens "Ruinen von Athen" (Louis Lortie, Klavier; Residentie Orchestra The Hague, Leitung: George Pehlivanian) In Google-Kalender eintragen