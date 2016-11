SWR 2 10:05 bis 10:30 Sonstiges Tandem Jenny de la Torre. Eine peruanische Ärztin hilft Armen in Deutschland Merken Als Kind sah Jenny de la Torre in ihrer Heimat Peru viel Elend durch Krankheit und Armut. Sie beschloss, Ärztin zu werden und begann 1977 ein Medizinstudium in Leipzig. Doch der Abschluss wurde in Peru nicht anerkannt. So kam es, dass die Peruanerin anstelle der Armen in ihrem Heimatland Obdachlose in Berlin behandelt. Und das seit nun mehr als 20 Jahren. Mithilfe von Spendengeldern gründete Jenny de la Torre eine gleichnamige Stiftung, die seit 2006 ein Gesundheitszentrum für Obdachlose in Berlin Mitte unterhält. Rund 30 Mitarbeiter bieten hier medizinische, soziale und psychologische Betreuung. Autorin Julia Beißwenger hat das Zentrum besucht. In Google-Kalender eintragen