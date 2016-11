Bayern 2 13:05 bis 13:30 Magazin radioWelt Magazin am Mittag Gespräch mit Friedolin Strack, Geschäftsführer der Deutschen Presse-Agentur dpa, zum Abschluss des APEC-Gipfel in Lima / Vor 100 Jahren starb Kaiser Franz Joseph von Österreich Merken Gespräch mit Friedolin Strack, Geschäftsführer der Deutschen Presse-Agentur dpa, zum Abschluss des APEC-Gipfel in Lima / Vor 100 Jahren starb Kaiser Franz Joseph von Österreich In Google-Kalender eintragen Moderation: Uwe Pagels