NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 21. November 1916: Der Untergang der "Britannic", Schwesterschiff der "Titanic" Merken Jeder kennt die Geschichte der "Titanic". Aber nur wenige die ihres Schwesterschiffs, der "Britannic". Im Ersten Weltkrieg diente die "Britannic" als Verwundetentransporter. Von Southampton war sie auf dem Weg nach Limnos, wo es während der Kämpfe um die Dardanellen ein großes Lazarett gab. Am Morgen des 21. November 1916 fuhr die "Britannic" vor der Kykladeninsel Kea in ein deutsches Minenfeld. Es gab eine Explosion und die "Britannic" sank. 30 der etwa 1.000 Menschen an Bord starben, als ein Rettungsboot in die Schiffsschraube geriet. Das riesige Schiff liegt in 120 Meter Tiefe. In den 70er-Jahren wiederentdeckt vom französischen Meeresforscher Jacques Cousteau, ist das gut erhaltene Wrack heute ein beliebtes Ziel für Extremtaucher. Auf Kea ist ein Museum geplant, das an die "Britannic" erinnern soll. In Google-Kalender eintragen