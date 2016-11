Bayern 4 21:05 bis 23:00 Sonstiges U21 - Klassik Underground Die U21 Radio Show Live Merken Widerspenstig ist sie, heiser-rauchig in der Klangfarbe und vom Spieler fordert sie vollen Körpereinsatz. Die Bratsche ist nix für Weicheier und passt deshalb bestens zu Klassik Underground. Wir haben Bratschen-Großmeister Nils Mönkemeyer geladen. An der Münchner Hochschule hat er studiert und ist inzwischen selbst dort Professor. Ob er im Unterrichten so gut ist wie im Bratschen, das fragen wir seine Schüler. Die kommen nämlich mit in die Sendung. Klassik Underground - die U21 Radio Show live aus der Milla. Einmal im Monat geht's für U21, das junge Magazin von BR-KLASSIK, raus aus dem Studio und rauf auf die Bühne derMilla. Immer gemeinsam mit Künstlern aus der Klassikszene. Für Warming Up und Live-Mix vor Ort sorgt francis b. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Nils Mönkemeyer (Bratscher)