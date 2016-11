Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Jean-Philippe Rameau: "Dardanus", Suite (Orchestra of the 18th Century, Leitung: Frans Brüggen)<ek><bk>Ignaz von Beecke: Streichquartett G-Dur (Hohenloher Streichquartett)<ek><bk>Louis Spohr: Klarinettenkonzert Nr. 4 e-Moll (Paul Meyer, Klarinette; Orchestre de Chambre de Lausanne, Leitung: Paul Meyer)<ek><bk>Edward Elgar: "The Severn Suite" op. 87 (Brass Partout, Leitung: Hermann Bäumer)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert C-Dur KV 467 (Haiou Zhang, Klavier; Heidelberger Sinfoniker, Leitung: Thomas Fey)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Streichtrio c-Moll op. 9 Nr. 3 (Dresdner StreichTrio)<ek><bk>Robert Schumann: Sinfonie Nr. 2 C-Dur (Orchestre Révolutionnaire et Romantique, Leitung: John Eliot Gardiner)<ek>. In Google-Kalender eintragen