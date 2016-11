DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Leichtes Spiel" Merken Szenen einer Ehe: Ines hockt vor dem Fernseher, Frank verabschiedet sich am Abend ins Büro seiner Baufirma. Sie vermutet, dass er sie betrügt. Sie bittet ihn zu bleiben, fleht ihn an, droht ihm. Allein zurückgeblieben, betrinkt sie sich. "Same procedure as every weekend". Ein Maskierter dringt in die Villa ein, bedrängt Ines, den Tresor zu öffnen. Aber nur ihr Mann kennt den Zahlencode - der lässt auf sich warten. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Leslie Malton, Tim Seyfi, Christian Koerner, Berth Wesselmann, Eva Meckbach, Michael Wirbitzky, Sascha Zeus, Kristin Petri, Camille Schäfermeyer Regie: Beatrix Ackers Musik: Tilman Ehrhorn