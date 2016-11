DR Kultur 10:07 bis 11:00 Sonstiges Lesart Das Literaturmagazin Ein Werk in zwei Sprachen: der Kleistpreis für Yoko Tawada. Gespräch mit Tobias Wenzel / "Cox oder Der Lauf der Zeit". Ein britischer Uhrmacher beim Kaiser von China. Gespräch mit Christoph Ransmayr, S. Fischer Verlag / "Anstelle einer Unterwerfung" von Mara-Daria Cojocaru. Rezensiert von Claudia Kramatschek / Hörbuch: "Krieg ist nicht gut für den Frieden" von Stephan Göritz. Von Andi Hörmann Merken Ein Werk in zwei Sprachen: der Kleistpreis für Yoko Tawada. Gespräch mit Tobias Wenzel / "Cox oder Der Lauf der Zeit". Ein britischer Uhrmacher beim Kaiser von China. Gespräch mit Christoph Ransmayr, S. Fischer Verlag / "Anstelle einer Unterwerfung" von Mara-Daria Cojocaru. Rezensiert von Claudia Kramatschek / Hörbuch: "Krieg ist nicht gut für den Frieden" von Stephan Göritz. Von Andi Hörmann In Google-Kalender eintragen