Leipzig hat seit jeher einen guten Ruf - nicht nur als international renommierte Messestadt: Seit dem 19. Jahrhundert kamen zahlreiche junge Musiker zum Studium an das von Felix Mendelssohn Bartholdy gegründete Musikkonservatorium, die später weltberühmte Komponisten wurden: Niels Wilhelm Gade, Leo? Janáèek oder Edvard Grieg. Wiederum andere berühmte Zeitgenossen wie Carl Reinecke oder Max Reger unterrichteten hier und dirigierten Konzerte im nahen Gewandhaus. Im Auftaktkonzert des diesjährigen a-cappella-Festivals hat sich das Ensemble amarcord am 20. Mai in der Leipziger Michaeliskirche auf Spurensuche zwischen "Leipzig und Europa" begeben.