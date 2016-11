ORF 3 15:05 bis 17:05 Drama Radetzkymarsch D, A 1965 Nach dem gleichnamigen Roman von Joseph Roth SW 20 40 60 80 100 Merken Zum 100. Todestag von Kaiser Franz Joseph: Der junge Leutnant Joseph Trotta rettet dem jungen Kaiser Franz Joseph das Leben in der Schlacht von Solferino, wird dafür zum Hauptmann befördert und geadelt. Als er diese Heldentat im Lesebuch seines Sohnes übertrieben dargestellt findet, nimmt er seinen Abschied und beschließt sein Leben auf dem Landgute seiner Schwiegereltern in Böhmen. Sein Sohn wird Jurist und Bezirkshauptmann in einer mährischen Kleinstadt, ein treuer Repräsentant der Monarchie. Carl Joseph, der Sohn des Bezirkshauptmanns, wird auf Wunsch seines Vaters Kavallereioffizier, lässt sich an die österreichisch-russische Grenze versetzt, ist seinem großen Vorfahren aber nicht mehr ähnlich, sondern gezeichnet von dem Grauen vor dem Tode und dem Untergange der Monarchie. Bei Spiel, mit Alkohol und bei Frau von Taussig betäubt er sich, aber auch Paraden und Militärmusik täuschen ihn nicht über den Zerfall hinweg. Mit einem Zug seiner Kompanie wird er gegen streikende Arbeiter eingesetzt, wird verwundet, will den Abschied nehmen aber sein Vater ist gegen die nationalistischen und sozialistischen Bestrebungen. Das Attentat von Sarajewo zeigt, dass die Offiziere nicht zu ihrem Kaiser, sondern zu ihren Völkern stehen. Mit: Helmuth Lohner, Jane Tilden, Fritz Eckhardt, Leopold Rudolf. Österreich, Literaturverfilmung, 1965 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leopold Rudolf (Baron Trotta) Jane Tilden (Frau Kathi) Fritz Eckhardt (Knopfmacher) Walter Sedlmayr (Rittmeister Taittinger) Helmut Lohner (Carl Joseph Trotta) Hertha Martin (Eva) Manfred Inger (Dr. Demant) Originaltitel: Radetzkymarsch Regie: Michael Kehlmann Drehbuch: Michael Kehlmann Kamera: Elio Carniel, Utz Carniel, Sepp Vavra Musik: Rolf Wilhelm