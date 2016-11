ORF 2 03:40 bis 04:20 Show Frisch gekocht on Tour im Montafon Käspfluta mit Gewürzzwiebeln / Forellenfilet mit Blattspinat und Tomaten-Kapern-Butter A 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Andi und Alex sind diese Woche im Montafon unterwegs. Im Montafonerhof in Tschaguns haben sie ihre mobile Küche aufgebaut. Aber bevor sie ihre von Vorarlberg und den Montafoner Produkten inspirierten Rezepte präsentieren, besuchen sie die unterschiedlichsten Montafoner Produzenten um sich die Zutaten für ihre Gerichte zu holen. Andreas Wojta kocht Käspfluta mit Gewürzzwiebeln und Alexander Fankhauser Forellenfilet mit Blattspinat und Tomaten-Kapern-Butter. Die Forellen dafür fängt sich Alex zu seiner eigenen Überraschung selbst mit tatkräftiger Unterstützung von Fischer David Fritz. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andi Wojta, Alex Fankhauser Originaltitel: Frisch gekocht on Tour im Montafon

