ORF 1 21:55 bis 22:40 Serien Shades of Blue Aktion und Reaktion USA 2015 2016-11-21 02:50 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Harlee erfährt zufällig, dass ihre Tochter Cristina mit einem Jungkriminellen eng befreundet ist, was ihr gar nicht gefällt. Inzwischen ist Drogenboss Raúl sehr wütend, da eine seiner Heroinlieferungen von Harlee und Tess konfisziert wurde. Im Auftrag von Wozniak soll Tess mit dem Drogenboss verhandeln. Doch das Gespräch eskaliert und Raúl tut alles, um seine Lieferung wieder zu bekommen. Währenddessen befürchtet Harlee, dass Agent Stahl ein persönliches Interesse an ihr haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Dan Lerner Drehbuch: Tamara Becher, Julian Meiojas Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin