ORF 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Detective Laura Diamond Laura und der Attentatsversuch USA 2016 2016-11-21 01:25 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Der liberale kubanische Präsidentschaftsanwärter Carlos Hernandez ist auf PR-Tour in New York. Während seines Aufenthalts sollen Laura und Jake für seine Sicherheit sorgen. Hernadez' Bodyguard Ernesto Garcia ist davon überzeugt, dass ein Anschlag verübt werden soll. Kurze Zeit später wird Garcia ermordet aufgefunden. Auch wenn es nach Raubmord aussieht, läuten bei Laura die Alarmglocken. Offenbar hat es jemand aus Hernandez' Delegation auf den Politiker abgesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) James Martinez (Carlos Hernandez) Marta Milans (Valeria Hernandez) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Jim Nickas Drehbuch: Laura Putney, Margaret Easley Kamera: Tim Norman Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 12