ORF 1 18:55 bis 19:20 Comedyserie The Big Bang Theory Freiflug nach Genf USA 2010 2016-11-22 15:40 Stereo Untertitel 16:9 Der Valentinstag steht vor der Tür und die Freunde überlegen, wie sie ihn verbringen werden. Howard will mit Bernadette essen gehen, Sheldon ist es egal und Raj jammert herum, weil er Single ist und am Valentinstag alleine sein wird. Als Leonard erzählt, dass er zu einem Kongress nach Genf eingeladen wurde und an diesem Tag in der Schweiz sein wird, geht Sheldon begeistert sofort packen. Doch Leonard will nicht mit ihm, sondern mit Penny dorthin fahren ... Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Erin Pickett (Restaurantbesitzerin) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6