ORF 1 16:00 bis 16:20 Comedyserie Scrubs - Med School Unser Dankeschön USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 Merken Bei der anstehenden Semesterabschlussfeier bekommen die Studenten Gelegenheit, jener toten Patienten zu gedenken, die sie zum Zwecke ihrer Ausbildung sezieren durften. Lucy überlegt fieberhaft, wie sie ihren Übungsleichnam gebührend verabschieden könnte. Als ihr klar wird, dass von ihren StudienkollegInnen keine Hilfe zu erwarten ist, tüftelt sie allein an einer Rede. Indes erfährt Cole von seiner Genesung und fasst neuen Lebensmut. Er möchte sich künftig der Chirurgie zuwenden und hat Turk als seinen Mentor auserkoren. Der zeigt sich darüber aber alles andere als erfreut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Eliza Coupe (Dr. Denise Mahoney) Kerry Bishé (Lucy Bennett) Michael Mosley (Drew Suffin) Dave Franco (Cole Aaronson) Originaltitel: Scrubs Regie: Rick Blue Drehbuch: Sean Russell Kamera: Dave Perkal Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12