Schweiz 2 03:45 bis 04:45 Krimiserie Fargo Mortons Gabel USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Um nach dem Mord an seiner Frau nicht sofort wieder in Erklärungsnotstand zu geraten, ist Lester (Martin Freeman) um ein Alibi bemüht. Zu diesem Zweck begibt er sich in Lou's Coffee Shop, wo er für sich und seine Frau ein Essen bestellt. Später landet er gleichwohl auf dem Polizeiposten. Dort schweigt er aber und erhält am nächsten Morgen die Erlaubnis, unter Aufsicht der beiden FBI-Agents Pepper und Budge in sein Heim zurückzukehren. Malvo (Billy Bob Thornton) taucht auf der Suche nach Lester in dessen Heim auf. Nachdem er sich der beiden FBI-Leute angenommen hat, macht er sich daran, Lester endlich ins Jenseits zu befördern. Bei der folgenden Auseinandersetzung tritt er in einen Kleiderhaufen, unter dem Lester zuvor eine Bärenfalle versteckt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Lorne Malvo) Martin Freeman (Lester Nygaard) Allison Tolman (Molly Solverson) Colin Hanks (Gus Grimly) Bob Odenkirk (Bill Oswalt) Keith Carradine (Lou Solverson) Joey King (Greta Grimly) Originaltitel: Fargo Regie: Matt Shakman Drehbuch: Noah Hawley Kamera: Dana Gonzales Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16

