Schweiz 2 00:55 bis 01:40 Actionserie Chicago P.D. Recht gesprochen? USA 2014 2016-11-21 04:45 Dolby Digital HDTV Merken Als ob nichts geschehen wäre, kommt Halstead gut gelaunt auf das Revier. Er wird ohne grosse Umwege in Hanks Büro eingeladen, wo auch der Polizeichef auf ihn wartet. Eine Videoüberwachungskamera bringt Halstead unter Druck. Sie zeigt, dass er in der Nacht zuvor dem Pädophilen Lonnie Rodiger in seinem Auto gefolgt ist. Dieser wurde in der Nacht brutal ermordet. Hanks suspendiert Halstead vom Dienst und zieht seine Waffe und seine Marke ein. Nach einem Autounfall finden Kelly Severide und Peter Mills den Oberkörper von Doktor Elliot im Kofferraum des verunglückten Wagens. Der Fahrer konnte zuvor die Flucht ergreifen. Doktor Elliot war ein DNA-Analyst, der für den Staatsanwalt mehrere Gutachten verfasst hatte. So sorgte er für die Verurteilung hunderter Krimineller und schuf sich viele Feinde. Kein einfacher Fall für Hank und sein Team, weil nach Halsteads Suspendierung ein wichtiger Kopf im Team fehlt. Sumners erhält die Chance, in ihrer Karriere einen entscheidenden Schritt weiter zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Elias Koteas (Alvin Olinsky) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Michael Slovis Drehbuch: Craig Gore, Tim Walsh Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 18