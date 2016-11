Schweiz 2 22:30 bis 23:15 Magazin sportlounge Geschichten und Hintergründe CH 2016 2016-11-21 23:25 Stereo HDTV Merken Startrainer Jürgen Klopp exklusiv im Gespräch: "sportlounge" Moderator Lukas Studer trifft Jürgen Klopp sechs Monate nach dem "Klopp hoch"-Intermezzo. Der deutsche Trainer hat sich nach der Medien- und Social-Media-Schelte gegen Studer beim Moderator gemeldet und diesen zu sich nach Liverpool eingeladen. Nun haben sich die beiden über Studers Spruch "Klopp hoch" und englischen Humor unterhalten. Abfahrtsweltmeister Patrick Küng ist zurück: Es ist fast ein Jahr her, seit Skiabfahrtsweltmeister Patrick Küng die Saison abgebrochen hat. Seine Diagnose lautete damals: Patella-Sehnenentzündung, eine hartnäckige Verletzung, von der man nie weiss, ob sie jetzt ausgeheilt ist oder nicht. Ende November 2016 will er jedoch wieder zurück sein, an der ersten Abfahrt der Saison im kanadischen Lake Louise. Die "sportlounge" hat ihn auf dem Weg dahin begleitet und gestaunt über seine Ruhe, seine Geduld, aber auch seinen Schalk und seine Liebe zur Heimat. "Wawrinkas Trainer Magnus Norman - Wie arbeitet er so erfolgreich?: Der Schwede Magnus Norman hat Stan Wawrinka in den letzten drei Jahren jeweils zu einem Grand-Slam-Sieg gecoacht. Dieses Jahr ist er zum Tennistrainer des Jahres gewählt worden. Als Spieler hatte Magnus Norman selbst einen Grand-Slam-Sieg vor Augen, musste die Karriere aber wegen Verletzungen früh abbrechen. Wer ist der Mann, der den unkonstanten Romand an die Weltspitze gebracht hat - und wie hat er das geschafft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffi Buchli