Schweiz 1 00:40 bis 02:50 Drama Die Königin und der Leibarzt DK, S, CZ 2012 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Prinzessin Caroline Mathilde von Grossbritannien (Alicia Vikander) wird bereits in jungen Jahren dem dänischen König Christian VII. (Mikkel Boe Følsgaard) versprochen. Bei ihrem ersten Treffen im Jahr 1766 begegnet die 15-jährige Caroline einem dämlich kichernden jungen Mann, der ihr nichts zu sagen hat. Die selbstbewusste und liberal denkende Caroline bekommt mit dem geistig minderbemittelten Christian keinen Vertrauten an ihrer Seite, sondern einen von seiner Rolle überforderten Kindskopf, der sich die Zeit mit exzentrischen Theateraufführungen, Bordellbesuchen und Trinkgelagen vertreibt. Gleichzeitig wird sie an Hof mit dem engstirnigen Geist des dänischen Feudalsystems konfrontiert. Der König ist eine blosse Marionette in den Händen seines Kabinetts, das mit aller Macht an den feudalen Verhältnissen im Land festhalten will. Nachdem sie ihm einen Thronfolger geboren hat, wendet sich Caroline immer mehr von ihrem Mann ab. Als der König während seiner Europareise 1768 erkrankt, haben die Adeligen Rantzau (Thomas W. Gabrielsson) und Brandt (Cyron Melville) die Idee, ihm den deutschen Armenarzt Johann Friedrich Struensee (Mads Mikkelsen) als neuen königlichen Leibarzt vorzustellen. Der Arzt ist Anhänger der Aufklärung und verfasst liberale Schriften im Geiste Voltaires. Die beiden Adligen, die wegen ihrer aufrührerischen Gesinnung vom Hof verbannt worden sind, erhoffen sich durch Struensee wieder Zugang zu höheren Kreisen. Gegen den Willen des konservativen Hofs schafft Struensee es, das Vertrauen des Königs zu gewinnen. Und er erhält von diesem den Auftrag, sich um Caroline zu kümmern: Der König vermutet hinter der ablehnenden Haltung seiner Gattin nämlich eine Krankheit. Bei gemeinsamen Ausritten und Gesprächen kommen sich der Leibarzt und die Königin bald näher. Sein aufklärerisches Gedankengut fällt bei ihr auf fruchtbaren Boden. Gleichzeitig gelingt es ihm, immer mehr Einfluss auf den König auszuüben. Es bildet sich ein kleiner Zirkel von Reformern, deren Ziel es ist, Dänemark in einen aufgeklärten, modernen Staat zu verwandeln. Nach der Absetzung des Premierministers überlässt der König Struensee mehr und mehr die Staatsgeschäfte, dieser wird de facto zum Staatsoberhaupt. Doch Struensee macht sich mit seiner rigorosen Spar- und Personalpolitik schnell Feinde am Hof, seine Liebe zu Caroline und die Geburt ihres unehelichen Kindes machen ihn angreifbar. Bereits 1772 wird er gestürzt und hingerichtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alicia Vikander (Caroline Mathilde) Mads Mikkelsen (Johann Friedrich Struensee) Mikkel Boe Følsgaard (Christian VII) Trine Dyrholm (Juliane Marie) David Dencik (Ove Høegh-Guldberg) Thomas W. Gabrielsson (Schack Carl Rantzau) Cyron Melville (Enevold Brandt) Originaltitel: A Royal Affair Regie: Nikolaj Arcel Drehbuch: Rasmus Heisterberg, Nikolaj Arcel Kamera: Rasmus Videbæk Musik: Cyrille Aufort, Gabriel Yared Altersempfehlung: ab 12