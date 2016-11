Schweiz 1 15:00 bis 16:40 Serien Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Madeira D 2008 Stereo Wieder da Merken Zur Crew der MS Deutschland gesellt sich diesmal auch die neue Bord-Fitnesstrainerin Inka, die mit List und Tücke versucht, Kapitän Paulsen, Beatrice und Dr. Schröder zu überreden, bei ihrem Sport- und Wellnessprogramm mitzumachen. Für Karen und Thorsten Schweigert wird diese Hochzeitsreise eine Reise in die Vergangenheit - und das nicht nur, weil Thorsten auf Madeira geboren wurde. Als Thorsten kurz vor der Trauung zufällig erfährt, wann und wo die Eltern seiner Frau Karen vor zwanzig Jahren bei einem schweren Autounfall tödlich verunglückt sind, beschleicht ihn ein unglaublicher Verdacht - es könnte sein, dass er selbst der damalige Todesfahrer war, dessen Auto zuvor ins Schleudern geriet. So wird die Hochzeitsreise für Thorsten von einem dramatischen Konflikt überschattet, während seine Frau ahnungslos die Flitterwochen geniesst. Sein Freund Sven hat währenddessen ganz andere Dinge an Bord zu tun. Er ist damit beschäftigt, zusammen mit Hochzeitsplaner Daniel eine besondere Überraschung für seine Frau vorzubereiten. Cordula ist Landschaftsgärtnerin und wünscht sich nichts sehnlicher, als die besonders schönen Gärten auf ihrer Trauminsel Madeira kennenzulernen. Doch schon beim ersten Landgang fischt Sven einen herrenlosen Hund namens Churchill aus dem Hafenbecken, der dem jungen Paar von nun an auf Schritt und Tritt folgt. Während die Hochzeitspaare an Bord in erhebliche Turbulenzen geraten, haben die Hochzeitsplaner wiedermal alle Hände voll zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva-Maria Grein (Marie Andresen) Patrik Fichte (Daniel Bergmann) Siegfried Rauch (Kapitän Paulsen) Heide Keller (Beatrice) Horst Naumann (Dr. Schröder) Inka Bause (Inka) Fabian von Klitzing (Pfarrer Brunauer) Originaltitel: Kreuzfahrt ins Glück Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Barbara Engelke Kamera: Holger Greiß Musik: Hans Günter Wagener