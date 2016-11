Servus TV 00:25 bis 01:15 Dokumentation Zwischen Grat und Grenzen A 2016 2016-11-22 11:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Überquerung von Europas höchstem Gebirge gehört zu den berühmtesten Abenteuern weltweit. Dabei sind die Spielarten sehr unterschiedlich: Die beiden Mountainbiker Theresa und Benjamin wagen sich von Seefeld aus auf eine abgelegene Freeride-Route, um die besten Trails zu finden. Die beiden Tiroler Joe und Reini laufen den über 500 Kilometer langen Traumpfad von München bis Venedig - zwei Lamas sind ihre Weggefährten. Und die Drachenflieger Steffen und Alex schrauben sich in Italien in den Himmel, um nur wenige Tage später und hunderte Kilometer weiter nördlich am bayerischen Chiemsee zu landen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zwischen Grat und Grenzen