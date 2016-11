Servus TV 22:15 bis 23:10 Krimiserie Salamander Auf der Flucht B 2013 2016-11-21 01:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Über seinen ehemaligen Vorgesetzten Martin Colla erfährt Detective Paul Gerardi von einem sicheren Ort, an dem er sich vorerst vor seinen Verfolgern verstecken kann. Von dort aus setzt Paul seine Ermittlungen des mysteriösen Bankraubs fort, die ihn schließlich bis zu Senator Rasenberg führen einem der 66 Opfer des Überfalls. Dabei erfährt Paul, dass Rasenberg zu einer geheimnisvollen Interessensgemeinschaft mit dem Namen "Salamander" gehört? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Filip Peeters (Paul Gerardi) Koen De Bouw (Joachim Klaus) Jo De Meyere (Procureur-generaal Armand Persigal) Mike Verdrengh (Raymond Jonkhere) Lucas Van den Eynde (Carl Cassimon) Warre Borgmans (Commissaris Martin Colla) An Miller (Sarah Debruycker) Originaltitel: Salamander Regie: Frank van Mechelen Drehbuch: Bavo Dhooge Kamera: Lou Berghmans Musik: Steve Willaert Altersempfehlung: ab 16