Servus TV 13:00 bis 13:55 Serien McLeod's Töchter Liebeskummer AUS 2002 2016-11-27 07:45 Stereo 16:9 HDTV Nachdem Jodi ihren italienischen Schwarm Alberto der Einwanderungsbehörde gemeldet hat und dieser das Land verlassen musste, ist sie am Boden zerstört. Sie vernachlässigt ihre Arbeit, wodurch es zum Krach mit Becky kommt. Claire soll nun entscheiden, wer von ihnen die Farm verlassen muss. Doch die will sich aus dem Streit heraushalten und schlägt vor, dass beide ihre Probleme selbst in den Griff bekommen. Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Donald Crombie Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Michaeley O'Brien, Caroline Stanton Kamera: Roger Dowling Altersempfehlung: ab 12