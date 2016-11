Sport1+ 23:50 bis 01:15 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga RN Löwen - Füchse Berlin, 12. Spieltag D Merken Deutscher Meister gegen Klub-Weltmeister: Heute steht in der DKB Handball-Bundesliga das Topspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin auf dem Programm. Während sich die Löwen in dieser Saison früh die erste Niederlage einhandelte, behielten die Hauptstädter bis zum 7. Spieltag ihre weise Weste. Die jüngsten Duelle beider Teams waren heiß umkämpft. In der Vorsaison bezwang Berlin den Favoriten in der eigenen Halle sogar mit 24:20. Können Nationaltorwart Silvio Heinevetter und Co. auch heute für eine Überraschung sorgen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball