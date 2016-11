Silverline 23:15 bis 00:35 Horrorfilm ZombeX USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Der Hurrikan Katrina hat New Orleans in Schutt und Asche gelegt. Viele Menschen haben alles verloren und leiden unter Depressionen und posttraumatischem Stress. Ein Pharmaunternehmen hat ein Anti-Depressiva namens ZombeX entwickelt und kostenlos unter den Bewohnern der Stadt verteilt. Das Medikament hat eine sensationelle Wirkung, die Menschen verdrängen die schlimmen Erlebnisse und blicken wieder positiv in die Zukunft. Doch nach und nach zeigt ZombeX auch unvorstellbare Nebenwirkungen: Alle, die es einnehmen, mutieren zu blutgeifernden, menschenfressenden Untoten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lew Temple (Aldous Huxtable) David Christopher (Charlie Thibideaux) Malcolm McDowell (Dr. Soulis) Sid Haig (The Commander) Corey Feldman (Dr. Jamison) John Doe (Seamus O'Connor) Emily Kaye (Katie Ann) Originaltitel: Zombex Regie: Jesse Dayton Drehbuch: Jesse Dayton Musik: Stuart Rau Altersempfehlung: ab 18