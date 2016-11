Silverline 18:45 bis 20:15 Thriller Fear X DK, CDN, GB, BRA 2003 20 40 60 80 100 Merken Die Frau von Security Guard Harry wurde ermordet und nicht einmal die Polizei kann ihm sagen warum. Gequält von seinem schweren Verlust macht er sich selber auf die Suche des Mörders. Tag und Nacht sieht er sich immer wieder erfolglos die Aufnahmen der Überwachungskameras des Einkaufszentrums an, in dem sie ermordet wurde. Eine Spur führt ihn plötzlich nach Montana, wo seine Fragen bei den Anwohnern für Unruhe sorgen. Doch Harry gibt nicht auf, bevor er den Grund für den Tod seiner Frau weiss. Bis auf einmal der Mörder von Harry's Ermittlungen erfährt und ihn für immer zum Schweigen bringen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Turturro (Harry Cain) Deborah Kara Unger (Kate) Stephen McIntyre (Phil) William Allen Young (Agent Lawrence) Gene Davis (Ed) Mark Houghton (Diner Cop) James Remar (Peter) Originaltitel: Fear X Regie: Nicolas Winding Refn Drehbuch: Hubert Selby Jr., Nicolas Winding Refn Kamera: Larry Smith Musik: Brian Eno, Dean Landon, J. Peter Schwalm Altersempfehlung: ab 16