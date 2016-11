Silverline 15:25 bis 17:35 Drama City Of Life And Death CHN, HK 2009 20 40 60 80 100 Merken China, Dezember 1937. Das Land befindet sich im Krieg mit Japan. Mehrere große Städte sind bereits gefallen, die Japaner stehen vor der Hauptstadt Nanjing. Nach wochenlangem Bombardement sind nationale und internationale Regierungsvertreter bereits längst aus der Stadt geflohen. Dies ist die Geschichte der verbleibenden Einwohner. Der charismatische General Lu widersetzt sich mit seinen schlecht ausgerüsteten Männern den feindlichen Panzern in Straßenkämpfen, wild entschlossen, die Stadt zu verteidigen. Herr Tang flieht mit seiner Familie in die internationale Schutzzone, die inzwischen zu einem riesigen Flüchtlingscamp für Zivilisten geworden ist. Die engagierte junge Lehrerin Fräulein Jiang koordiniert das Leben in dieser überfüllten Enklave. Der Soldat Kadokawa beobachtet die Brutalität des Krieges, unfähig, sich ihr zu entziehen. Während die Japaner beginnen, die Stadt zu besetzen, versuchen diese Menschen verzweifelt, in einer Stadt zu überleben, in der es einfacher ist zu sterben als zu leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ye Liu (Lu Jianxiong) Yuanyuan Gao (Miss Jiang) Hideo Nakaizumi (Kadokawa) Wei Fan (Mr. Tang) Yiyan Jiang (Xiao Jiang) Ryu Kohata (Ida) Bin Liu (Xiaodouzi) Originaltitel: City of Life and Death Regie: Chuan Lu Drehbuch: Chuan Lu Kamera: Yu Cao Musik: Tong Liu Altersempfehlung: ab 16