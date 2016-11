Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Bella-Mania USA 2016 Merken Bella hat nach einem gewonnenen Spiel eine unglückliche Aussage gemacht und den Sieg sich ganz allein zugeschrieben. Die Jungs sind entnervt und bezeichnen Sie als extrem egoistisch und dann wird auch nur Bella vom Fernsehen interviewt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Alvarez (Luis Delarosa) Brec Bassinger (Bella Dawson) Corey Clifford (Waitress) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Julia Lester (Gracie Crenshaw) Lilimar (Sophie Delarosa) Rio Mangini (Ace McFumbles) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Sam W. Orender Drehbuch: Sasha Stroman Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6