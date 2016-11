WDR 22:10 bis 22:40 Reportage Hier und Heute "Ich wohne auf dem Campingplatz" D 2016 2016-11-26 13:25 Stereo Untertitel HDTV Merken Der Campingplatz "Zur Rose" ist Heimat und Sehnsuchtsort für die unterschiedlichsten Menschen. Das Ehepaar Galdiks hat hier vor dreißig Jahren das erste Mal gezeltet, mit Luftmatratze und Rucksack. Jetzt im Alter wohnen sie dauerhaft auf dem Campingplatz am Niederrhein. Ein normales Häuschen können sie sich nicht leisten. Ihr kleines Mobilheim kostet dagegen nur 1200 Euro Pacht im Jahr und bietet genauso viel Komfort wie ein Eigenheim. Auch Kerstin und Andreas haben sich hier ihren Traum vom "eigenen" Zuhause erlauben können. Sie ist Putzfrau, er ist Bergmann und beide schätzen das freie Leben und die Geborgenheit auf dem Campingplatz. Aber das Paradies wackelt. Zwar wird das Dauerwohnen von geschätzten 25 000 bis 50 000 Campern in NRW geduldet, aber wie lange noch? Cathrin Leopold hat sich zwei Wochen unter die Dauercamper gemischt und sich zeigen lassen, warum das Häuschen auf dem Campingplatz so schnell durch nichts zu ersetzen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hier und Heute Regie: Cathrin Leopold