Kochen Land und lecker Wer kocht das beste Landmenü? - Finale unter Weihnachtsbäumen im Münsterland Finale unter Weihnachtsbäumen im Münsterland D 2016 Finale unter Weihnachtsbäumen im MünsterlandDer "Land und lecker"-Bus rollt heute zum Finale ins Münsterland. Sechs Wochen lang haben sich die Landfrauen gegenseitig auf ihren Höfen besucht und bekocht. Auf ihrer kulinarischen Reise genießen sie Köstlichkeiten aus der Region und das, was die Landküche so zu bieten hat. Heute wird die Siegerin des Kochwettbewerbs gekürt: Wer hat das beste Menü gekocht? Wer holt den Titel nach Hause? Mittlerweile sind Freundschaften geschlossen worden und ein wenig Wehmut macht sich breit. In dieser Runde geht es zum letzten Landmenü. Die Landfrauen sind schon gespannt, was die jüngste Gastgeberin, Katharina Püning, gezaubert hat. Noch ahnen sie nicht, dass die 30jährige mit ihrer Familie einen Hof bewirtschaftet, der sich voll und ganz auf die Tanne konzentriert. Hier werden Weihnachtsbäume das ganze Jahr über gehegt, gepflegt und in der Vorweihnachtszeit "geerntet". Die Pünings sind mittlerweile auch zu "Tannen-Forschern" geworden: Immer wieder tüfteln sie neuen Samen aus, auf der Suche nach der perfekten Tanne. Zudem ist Katharina eine leidenschaftliche Köchin und Jägerin. Sie möchte für das Finale ein weihnachtliches Wildgericht zubereiten und hat sich dazu viele kreative Köstlichkeiten einfallen lassen. Aber es geht nicht nur ums Kochen und die "Landlust". Die Filme erzählen auch spannende Familiengeschichten. Die modernen Landfrauen sind Unternehmerinnen, die "um ihre Scholle kämpfen" und dabei spannende und kreative Wege einschlagen. Alle Frauen gewähren einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und erzählen ihre ganz persönliche Geschichte, die jede mit dem Leben auf dem Land verbindet. Garniert wird das Ganze mit leckeren Gerichten, die Lust auf gute Landküche machen. Originaltitel: Land und lecker