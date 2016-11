BR Fernsehen 03:35 bis 04:20 Porträt Lebenslinien Immer weiter, nie zurück D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Heute lebt Edgar glücklich mit seiner Frau und dem jüngsten Sohn im Fünf-Seen-Land. Er hat mehrere Angestellte, ist erfolgreich, anpackend und geht offen auf Menschen zu. Es ist ihm nicht anzumerken, dass ein Leben voller Schicksalsschläge hinter ihm liegt. Edgar ist ein aufmerksamer Ehemann, ein liebevoller Vater und ein erfolgreicher Unternehmer. Doch das Glück war ihm nicht in die Wiege gelegt. Nur ungern erinnert er sich an seine Kindheit, die von Hunger und Gewalt geprägt ist. Mit elf Jahren nimmt sein Leben eine Wende, als er die liebevolle Studentin Ingrid kennenlernt und diese die Pflegschaft für ihn übernimmt. Anerkennung wird fortan der Motor, der ihn zu Höchstleistung anspornen wird. Mit 19 Jahren steigt er in das Taxiunternehmen seines Bruders ein. Nach fünf Jahren gehören sie mit 36 Autos zu den ganz Großen im Geschäft. Dann lernt er Suse kennen. Die beiden heiraten, bekommen zwei Kinder und bauen gemeinsam einen Schreinermeisterbetrieb auf. 1995 zerstört ein Brand den kompletten Betrieb. Die beiden geben nicht auf und wagen in München mit einem Parkettladen den Neuanfang. Doch wenige Jahre später stirbt Suse an Krebs. Edgar ist bis zum Tod an ihrer Seite. Danach kümmert er sich um die Firma, den Haushalt und die beiden Kinder. Die ständige Aktivität geht auch weiter, als er Gabriele kennenlernt und mit ihr eine zweite Familie gründet. Eigentlich ist Ruhe in sein Leben eingekehrt, doch es fällt ihm schwer, seine tief verwurzelte Überlebensstrategie hinter sich zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lebenslinien

