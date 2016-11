BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Magazin Blickpunkt Sport D 2016 2016-11-21 04:20 Stereo 16:9 Merken Verliert der FC Bayern am Wochenende die Tabellenführung? Mit RB Leipzig im Nacken, gewinnt das ohnehin brisante Spiel gegen den BVB an zusätzlicher Brisanz! Der FC Augsburg wird derzeit wie kein anderer Club in der Bundesliga vom Verletzungs-Pech geplagt. Fast die komplette Offensive fällt bis zur Winterpause aus - wie man sich bis dahin durchschlagen will, verrät Stefan Reuter, Manager des FCA im Blickpunkt Sport-Studio! Wir beobachten das erste Spiel des FC Ingolstadt unter dem neuen Trainer Maik Walpurgis - geht es für die Schanzer wieder aufwärts? Wer ist die Nummer 1 in Franken? Das unter-mittel-fränkische Derby zwischen dem 1. FC Nürnberg und den Kickers Würzburg wird erstmal Klarheit bringen! Aktuell: Das Montags-Spiel TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern Dazu: wir begrüßen mit Hannes Ringlstetter einen Special-Guest in der Fankurve! Als bekennender Club-Fan hat er es nicht immer leicht - aber in der Kurve leidet es sich gemeinsam einfach leichter. Zudem wird er seine neue Sendung "Ringlstetter" (01. Dezember, 22.30 Uhr) vorstellen, die er wie folgt beschreibt: "Eine Sendung am Abend. So ungefähr um 22.30. Am Donnerstag. Ja. Jeden. Und nein, uns ist kein besserer Titel eingefallen. Ist eine Sendung für jene, die nach zehn noch unterhalten werden wollen. [?] Gäste? Ja, Gäste wird's auch geben. Ob man sie kennt? Den einen ja, den anderen vielleicht, aber interessante Menschen werden es sein." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tom Meiler Gäste: Gäste: Hannes Ringlstetter (Moderator) Originaltitel: Blickpunkt Sport