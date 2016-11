ONE 03:25 bis 04:15 Serien Die Stein Trennung mit Hindernis D 2011 2016-11-27 14:30 Merken Fumetti verdonnert Katja, die unter der Trennung von Stefan leidet, mit eben diesem zusammen zu arbeiten: Es soll einen "Tag der offenen Tür" auf dem Reiterhof geben, um gegenüber dem Schulrat Edelmann die Werbetrommel für die Heinrich-Heine-Schule zu rühren. Währenddessen hat Karola Probleme, ihren Job an der Schule mit ihren privaten Zielen zu verbinden: Anstatt ihr Baby pünktlich bei den Großeltern abzuholen, flirtet sie lieber mit Fumetti. Katja springt als Babysitterin ein. Auch Katjas Kollegin Renée ist mal wieder verknallt und benimmt sich wie ein Teenager ... Während bei den Vorbereitungen zum "Tag der offenen Tür" Privates und Berufliches wieder einmal vermischt werden - Stefan macht Katja den Vorwurf, sie wolle sich mit ihrem Rückzug aus der Verantwortung stehlen - fällt Katja die ehrgeizige Mia auf. Sie hatte die Schülerin dabei überrascht, als diese sich heimlich auf der Schultoilette übergeben hat. Die Verhaltensweisen von Mia deuten darauf hin, dass sie an einer Essstörung leidet. Die Schülerin will davon nichts hören. Sie hat ein völlig falsches Bild von sich selbst. Auch ihre Mutter lehnt jeden Ratschlag ab. Plötzlich fällt Mia beim Reitunterricht ohnmächtig vom Pferd ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Beat Marti (Johann Hofer) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Edzard Onneken Drehbuch: Gabriele Herzog, Scarlett Kleint Kamera: Marco Uggiano Musik: Kurt Kress, Jens Oettrich, Dirk Leupolz

