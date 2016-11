ONE 22:00 bis 22:45 Show Nuhr im Ersten Der Satiregipfel D 2016 Stereo 16:9 Merken Zu Gast bei Dieter Nuhr sind Ingo Appelt, Sebastian Pufpaff, Andreas Rebers und Torsten Sträter. Ingo Appelt verbreitet mit Vollgas einen Optimismus, den wir gerade jetzt so gut gebrauchen können. Sebastian Pufpaffs Programm ist kein Programm, es ist eine Sichtweise, eine Meinung. Andreas Rebers ist einer der vielseitigsten deutschen Kabarettisten und glänzt durch Querdenken und große Experimentierfreude. Torsten Sträter liest mit trockener, fast gelangweilter Sprechart die wahnwitzigsten Geschichten vor und erzählt von gebrochenen Menschen und sonderbaren Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Nuhr Gäste: Gäste: Ingo Appelt, Sebastian Pufpaff, Torsten Sträter, Andreas Rebers Originaltitel: Nuhr im Ersten