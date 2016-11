ONE 06:45 bis 08:15 Komödie Reiff für die Insel - Katharina und der große Schatz D 2015 2016-11-21 12:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Am Ende des Winters wird im Norden geboßelt. Die Insulaner sind stolz auf ihre Boßelkugel, die Thies' Großvater vor 60 Jahren fand. Dass es sich bei dieser Kugel um einen mittelalterlichen Himmelsglobus handelt, glaubt nur Katharina dem Archäologen Jens Jeschen, der die Kugel auf dem Festland im Labor untersuchen will und ein Wikingergrab mitsamt Schatz auf der Insel vermutet. Im fünften Teil der beliebten Komödienreihe "Reiff für die Insel" begibt sich Tanja Wedhorn als hilfsbereite, chaotische Juristin mit dem Archäologen Jens Jeschen, gespielt von Oliver Mommsen, auf abenteuerliche Schatzsuche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tanja Wedhorn (Katharina Reiff) Jan-Gregor Kremp (Thies Quedens) Oliver Mommsen (Jens Jeschen) Eva Kryll (Marianne Reiff) Lotte Flack (Nele Reiff) Andreas Schmidt (Fiete Finnsen) Dietrich Hollinderbäumer (Helge Quedens) Originaltitel: Reiff für die Insel - Katharina und der große Schatz Regie: Anno Saul Drehbuch: Marcus Hertneck Kamera: Moritz Anton Musik: Fabian Römer

