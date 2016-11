N24 Doku 10:05 bis 10:55 Dokumentation Die geheimen Akten der NASA - Mondmagneten USA 2015 Merken Die Landung der Apollo 17 im Dezember 1972 auf dem Mond ist legendär. Ihre Mission: Proben des Mondgesteins sicher zurück zur Erde bringen. Sie bergen die Antworten auf die Fragen nach Alter oder Beschaffenheit des Erdtrabanten. Doch welche Erkenntnisse die Untersuchungen wirklich ans Licht bringen, ist spektakulär: Die Brocken sind magnetisch. Was sagt diese Entdeckung über die Geschichte des Planeten aus? Die N24-Doku nimmt die mysteriösesten Funde aus dem All unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NASA's Unexplained Files