N24 Doku 04:10 bis 04:50 Dokumentation USA Top Secret: Bedrohung von innen USA 2014 Merken Die Anschläge von 9/11 oder auf den Boston-Marathon 2013 haben gezeigt: Terroristen müssen nicht zwingend von außerhalb agieren, sondern können als sogenannte "Schläfer" jahrelang unbemerkt in einem Land leben, bis sie für ihren Terroreinsatz aktiviert werden. Aufgrund ihres unauffälligen Lebensstils sind sie dabei für Fahnder schwer zu identifizieren. Profiler und Experten erörtern: Wer sind diese Menschen in Amerikas Mitte? Und wie kann man sie aufhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Adams (Narrator) Leonard Cole (Himself) Michael Downing (Himself) Gregg Housh (Himself) Jon Iadonisi (Himself) Daryl Johnson (Himself) Alex Jones (Himself) Originaltitel: America's Book of Secrets Drehbuch: Kevin Burns, Jacqueline Vorhauer Altersempfehlung: ab 12

