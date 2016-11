N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Nichts für schwache Nerven: Wie meistern Industriekletterer ihren schwindelerregenden Job? Nichts für schwache Nerven: Wie meistern Industriekletterer ihren schwindelerregenden Job? D 2015 Merken Ob an Wolkenkratzern oder Fabrikschloten, für die Industriekletterer bedeutet ihr Job Lebensgefahr. In mehr als 100 Metern Höhe meistern sie ihre schwierige Aufgabe. Wie sieht der Arbeitsalltag in diesem Job aus, bei dem Höhenangst keine Rolle spielen darf? Außerdem: Keltischer Kriminalfall - auf Spurensuche im Harzer Sösetal. Und: Das perfekte Lächeln - welche Zahnbleaching-Methode ist am effektivsten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder