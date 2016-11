N24 Doku 18:40 bis 19:35 Dokumentation Die Geisterjäger D 2014 Merken Ein wandelnder Schatten, ein Flüstern in der Nacht - alles Hirngespinste? N24-Reporter Mick Locher wollte es genau wissen und begleitete Spezialisten für das Paranormale exklusiv bei ihren Einsätzen. Die Geisterjäger aus Nordrhein-Westfalen nehmen ihn mit in ein 400 Jahre altes Gutshaus, in dem Seltsames passiert. So auch bei den Sphärendetektiven in einem Wasserschloss: Bei der Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Jenseits schlagen plötzlich die empfindlichen Messgeräte an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geisterjäger