N24 Doku 07:00 bis 07:40 Dokumentation Geheimnisvoller Planet: Erdbeben USA 2014 Merken Wenn sich gewaltige Massen unter der Erde verschieben, können sie je nach Stärke zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. Doch Erdbeben müssen nicht zwingend natürliche Gründe haben. Experten befürchten, dass beispielsweise die Methode des "Frackings", die zur Gas- oder Öl-Gewinnung angewandt wird, zum Auslöser heftiger Beben führt. Doch wie kann solch eine durch den Menschen begünstigte Naturgewalt verhindert werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Earth

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 339 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 99 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 99 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 99 Min.