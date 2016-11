RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2012 HDTV Live TV Merken Liz erlaubt sich der karrierefixierten Annika gegenüber einen Scherz. Durch ihre Lustlosigkeit gerät Sophie mit ihrem Opa aneinander. Bruno und Tobias inszenieren für den neuen Schüler Johannes "Jonny" ein Willkommensständchen.Die Freundschaft zwischen Annika und Liz ist angespannt aber Liz freut sich trotzdem auf die Freundin und will wissen wie deren Sommer so war. Als sich herausstellt, dass die Fotos für Annika's neue Single auf einem Flughafen verloren gegangen sind, gibt es für Annika mal wieder nur ein Thema: Die Karriere. Das Maisfeldlabyrinth, das Liz gemeinsam mit Frau Levin und anderen Schülern in harter Arbeit ins Feld geschnitten hat, interessiert Annika nicht. Oder doch: als Ersatz-Foto-Kulisse für das Cover ihrer nächsten Single. Annika verliert den Anschluss an ihre Gruppe und irrt allein durchs Maisfeld - telefonierend. Als Liz sie endlich findet, ist sie so genervt von Annikas Karrieregehabe, dass sie sich einen kleinen Scherz erlaubt. Liz ahmt das Grunzen eines Wildschweins nach und Annika gerät in Panik. Bei der Flucht vor dem "wilden Tier" verliert sie ihr Handy. Annika ist so verängstigt, dass sie Liz den Scherz erst einmal nicht übel nimmt. Als am Abend klar wird, dass Annika ihr Handy verloren hat, beschimpft sie Liz bösartig. Die verletzte Liz drückt Annika das Handy in die Hand, das sie gewissenhaft verstaut hatte und verlässt enttäuscht das Zimmer. Sophie ist in der Pubertät und voll auf Krawall gebürstet. Sie verstößt nicht nur gegen vereinbarte Zeiten mit Oma und Opa, sondern wendet sich gelangweilt von jedem Vorschlag der Mitschüler für das neue Profil von Schloss Einstein ab. Dass es dabei um den überlebenswichtigen Konkurrenzkampf gegen das Angergymnasium geht, interessiert Sophie herzlich wenig. Schließlich stellt Opa Zech Sophie zur Rede und macht ihr die Folgen ihres Handelns deutlich. Wird Sophie ihr Verhalten überdenken?Bruno und Tobias finden heraus, dass ein weiterer neuer Schüler, Johannes "Jonny" Enns, ein bekannter Volksmusikstar ist und wegen eines Auftritts erst heute anreist. Die beiden kriegen sich kaum ein, als sie auf Jonnys Internetseite einen Song von "Hansi" hören und beschließen ihm einen würdigen Empfang zu bereiten. Ein Ständchen in Ledertracht. Während der Probe bekommt Jonny ihr Vorhaben aber mit und dreht den Spieß um. Am Ende stehen Tobias und Bruno bedröppelt in ihrem eigenen Konfetti, während Johannes sich trällernd als "Jonny" vorstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viktoria Krause (Elisabeth "Liz" Fuchs) Alexandra Schiller (Annika Schneeberger) Anica Röhlinger (Sophie Mai) Olaf Burmeister (Dr. Heiner Zech) Cornelia Kaupert (Margarethe Zech) Paul Hartmann (Johannes "Jonny" Enns) Stefan Wiegand (Tobias "Tobi" Knecht) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Severin Lohmer Drehbuch: Monika Weng