RTL II 03:25 bis 04:15 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Einer für alle / Neue Flamme D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Lisa sorgt sich um ihre Freundin Annika, die plötzlich den Kontakt zu ihr abgebrochen hat. Annika hatte immer nur Pech mit Männern, nun befürchtet Lisa, dass Annikas neuer Freund ihr etwas angetan haben könnte. Cora Reinhardt und Chris Teuber sollen den Mann überprüfen. Außerdem macht sich Michelle große Sorgen um ihre jüngere Schwester Samantha. Die 18-Jährige kommt in letzter Zeit ständig mit Blessuren nach Hause. Michelle glaubt, dass Samanthas neuer Freund Nils (39) dahinter steckt, doch Samantha streitet alles ab. Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer hängen sich an die Fersen des ungleichen Paares und machen eine einschneidende Erfahrung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

